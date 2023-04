APPLIMÔMES 10 Rue des Fours, 26 avril 2023, Mouzeil.

Pour essayer des applications sur tablettes, rire, jouer et s’étonner avec l’Espace Multimédia. Pour les enfants de 3 à 8 ans. Gratuit sur inscription..

10 Rue des Fours Bibliothèque pour petits et grands

Mouzeil 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire



To try out applications on tablets, laugh, play and be amazed with the Multimedia Space. For children from 3 to 8 years old. Free with registration.

Para probar aplicaciones en tabletas, reír, jugar y sorprenderse con el Espacio Multimedia. Para niños de 3 a 8 años. Gratuito previa inscripción.

Zum Ausprobieren von Anwendungen auf Tablets, zum Lachen, Spielen und Staunen mit dem Espace Multimédia. Für Kinder von 3 bis 8 Jahren. Kostenlos nach Anmeldung.

