A la recherche des animaux fantastiques 10 rue des Forts Fécamp, 31 octobre 2023, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Parcours – enquête familiale

Des animaux et des créatures fantastiques se sont échappés d’un vieux grimoire. Aux dernières nouvelles, ils auraient trouvé refuge dans le centre historique de Fécamp.

Il faut absolument les retrouver !

La gardienne du grimoire a besoin d’aide. Sauras-tu l’épauler dans sa quête ? Des anecdotes et des légendes te seront contées tout au long de cette mission périlleuse.

Rdv Maison du Patrimoine,10 rue des forts à Fécamp

Tarifs : 5 €, 3 €, gratuité pour les – de 18 ans..

2023-10-31 15:00:00 fin : 2023-10-31 . .

10 rue des Forts Maison du Patrimoine

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Parcours – family survey

Fantastic creatures and animals have escaped from an old grimoire. Last we heard, they had found refuge in the historic center of Fécamp.

You’ve got to find them!

The keeper of the grimoire needs help. Can you help her in her quest? Anecdotes and legends will be told to you throughout this perilous mission.

? Rdv Maison du Patrimoine, 10 rue des forts, Fécamp

? Prices: 5 ?, 3 ?, free for children under 18.

Viaje – encuesta familiar

Animales y criaturas fantásticas se han escapado de un antiguo grimorio. La última noticia es que han encontrado refugio en el centro histórico de Fécamp.

¡Hay que encontrarlos!

La guardiana del grimorio necesita ayuda. ¿Podrás ayudarla en su búsqueda? Anécdotas y leyendas te serán contadas a lo largo de esta peligrosa misión.

? Lugar de encuentro: Maison du Patrimoine, 10 rue des forts, Fécamp

? Entrada: 5 euros, 3 euros, gratis para menores de 18 años.

Parcours – Familienuntersuchung

Aus einem alten Grimoire sind fantastische Tiere und Kreaturen entflohen. Nach letzten Informationen sollen sie im historischen Zentrum von Fécamp Zuflucht gefunden haben.

Du musst sie unbedingt finden!

Die Hüterin des Grimoires braucht deine Hilfe. Kannst du ihr bei ihrer Suche helfen? Auf dieser gefährlichen Mission werden dir Anekdoten und Legenden erzählt.

? Treffpunkt: Maison du Patrimoine (Haus des Kulturerbes), 10 rue des forts in Fécamp

? Tarife: 5 ?, 3 ?, kostenlos für Kinder unter 18 Jahren.

Mise à jour le 2023-07-07 par Normandie Tourisme / Attitude Manche