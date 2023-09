Les Nuits de l’Estuaire – SORCELLERIE ET JETEURS DE SORTS 10 rue des Forts Fécamp, 28 octobre 2023, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Les Nuits de l’Estuaire fêtent la fin de la saison touristique dans l’estuaire de la Seine ⭐️

Venez porter un autre regard sur les sites touristiques du territoire en vous laissant entraîner, à la tombée de la nuit, par une vague d’animations musicales, théâtrales et gustatives.

Musées, bâtiments historiques ou classés, sites naturels et autres lieux étonnants vous ouvrent leurs portes.

SORCELLERIE ET JETEURS DE SORTS

→ MAISON DU PATRIMOINE

La sorcellerie n’est pas morte, même si Voltaire de son temps affirmait : « Les sorcières n’existent plus depuis qu’on ne les brûle plus ».

De nos jours, à la ville comme à la campagne, les jeteurs de sorts font toujours leurs œuvres.

À travers des histoires et l’Histoire de la sorcellerie, notre « conte-férencière » vous emmène au pays de l’étrange et de l’irrationnel.

Au croisement de travaux d’ethnologues, d’historiens et de faits divers, ce spectacle vous fait découvrir pourquoi nous frissonnons encore face à des faits inexpliqués et que l’on croit toujours aux « sorcières ».

Âmes sensibles s’abstenir !.

2023-10-28 18:00:00

10 rue des Forts

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Les Nuits de l’Estuaire celebrates the end of the tourist season on the Seine estuary ????

Come and take a fresh look at the region’s tourist sites as night falls, and let yourself be swept away by a wave of musical, theatrical and culinary events.

Museums, historic or listed buildings, natural sites and other surprising places open their doors to you.

WITCHCRAFT AND SPELL CASTERS

? HERITAGE HOUSE

Witchcraft is not dead, even if Voltaire once said: « Witches don’t exist anymore since we don’t burn them ».

Today, in town and country, spellcasters are still at work.

Through stories and the history of witchcraft, our « storyteller-lecturer » takes you to the land of the strange and irrational.

Drawing on the work of ethnologists and historians, this show will help you discover why we still shudder at unexplained events, and why we still believe in « witches ».

Sensitive souls please!

Les Nuits de l’Estuaire celebran el final de la temporada turística en el estuario del Sena ????

Venga a contemplar de otra forma los lugares turísticos de la región al caer la noche y déjese llevar por una oleada de eventos musicales, teatrales y culinarios.

Museos, edificios históricos o catalogados, parajes naturales y otros lugares sorprendentes le abren sus puertas.

BRUJERÍA Y HECHICEROS

? CASA PATRIMONIO

La brujería no ha muerto, aunque Voltaire dijera en su día: « Las brujas ya no existen desde que no las quemamos ».

Hoy en día, en la ciudad y en el campo, los hechiceros siguen trabajando.

A través de los cuentos y la historia de la brujería, nuestro « cuentacuentos-conferenciante » le llevará al país de lo extraño y lo irracional.

Basándose en el trabajo de etnólogos, historiadores y reportajes periodísticos, este espectáculo le ayudará a descubrir por qué seguimos estremeciéndonos ante sucesos inexplicables y por qué seguimos creyendo en las « brujas ».

Almas sensibles, por favor

Die Nuits de l’Estuaire feiern das Ende der touristischen Saison in der Seine-Mündung ???

Lassen Sie sich bei Einbruch der Dunkelheit von einer Welle von Musik-, Theater- und Geschmackserlebnissen mitreißen und werfen Sie einen anderen Blick auf die Sehenswürdigkeiten der Region.

Museen, historische oder denkmalgeschützte Gebäude, Naturstätten und andere erstaunliche Orte öffnen ihre Türen für Sie.

HEXEREI UND ZAUBEREI

? HAUS DES KULTURERBES

Die Hexerei ist nicht tot, auch wenn Voltaire zu seiner Zeit behauptete: « Die Hexen existieren nicht mehr, seit man sie nicht mehr verbrennt ».

Auch heute noch treiben Zauberer in der Stadt und auf dem Land ihr Unwesen.

Anhand von Geschichten und der Geschichte der Hexerei führt Sie unsere Märchenerzählerin » in das Land des Unheimlichen und Irrationalen.

In dieser Show, in der sich die Arbeiten von Ethnologen, Historikern und verschiedenen Fakten kreuzen, können Sie entdecken, warum wir noch immer vor unerklärlichen Ereignissen erschaudern und warum wir immer noch an « Hexen » glauben.

Empfindliche Seelen bitte nicht!

