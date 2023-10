Journées Nationales de l’Architecture 10 rue des Forts Fécamp, 14 octobre 2023, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Fécamp, Ville d’architectes

La Ville de Fécamp* regorge d’édifices que nous croisons quotidiennement. Certains se fondent dans le décor alors que d’autres ne cessent de susciter l’intérêt. Mais connaissez-vous les hommes qui en sont à l’origine ? Au fil d’un parcours, cette visite propose de dresser le portrait d’architectes qui ont paré la ville de ces monuments. Laissez-vous conter les anecdotes, décrire les façades et ouvrez un nouveau regard sur ces pépites plus ou moins cachées ! Votre sens de l’observation sera mise à contribution…

*Label national Ville d’art et d’histoire

Informations pratiques

Samedi 14 octobre 2023 à 15h.

Rdv à la Maison du Patrimoine, 10 rue des forts à Fécamp.

Gratuit..

2023-10-14 15:00:00 fin : 2023-10-14 . .

10 rue des Forts Maison du Patrimoine

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Fécamp, City of architects

The town of Fécamp* is full of buildings that we come across every day. Some blend into the background, while others never cease to attract interest. But do you know the men behind them? On this tour, we’ll take you on a tour of the architects who have adorned the city with these monuments. Let us tell you the anecdotes, describe the façades and take a new look at these more or less hidden nuggets! Your sense of observation will be put to good use?

*Ville d?art et d?histoire national label

Practical information

Saturday, October 14, 2023 at 3pm.

meet at the Maison du Patrimoine, 10 rue des forts, Fécamp.

Free admission.

Fécamp, Ciudad de arquitectos

La ciudad de Fécamp* está llena de edificios con los que nos cruzamos a diario. Algunos pasan desapercibidos, mientras que otros no dejan de suscitar interés. Pero, ¿conoce a los hombres que están detrás de ellos? Este recorrido le llevará por la ciudad, perfilando a los arquitectos que han adornado la ciudad con estos monumentos. Déjenos contarle anécdotas, describirle las fachadas y descubrir estas joyas más o menos ocultas Pondremos a prueba su sentido de la observación..

*Etiqueta Ville d’art et d’histoire national

Información práctica

Sábado 14 de octubre de 2023 a las 15:00 h.

encuentro en la Maison du Patrimoine, 10 rue des forts en Fécamp.

Entrada gratuita.

Fécamp, Stadt der Architekten

In der Stadt Fécamp* gibt es viele Gebäude, die uns täglich begegnen. Einige von ihnen fügen sich in die Umgebung ein, während andere immer wieder Interesse wecken. Aber kennen Sie die Menschen, die sie erschaffen haben? Auf diesem Rundgang werden die Architekten porträtiert, die die Stadt mit diesen Monumenten geschmückt haben. Lassen Sie sich die Anekdoten erzählen, beschreiben Sie die Fassaden und öffnen Sie einen neuen Blick auf diese mehr oder weniger versteckten Nuggets! Ihre Beobachtungsgabe ist gefragt

*Nationales Label « Ville d’art et d’histoire » (Stadt der Kunst und Geschichte)

Praktische Informationen

Samstag, den 14. Oktober 2023 um 15 Uhr.

treffpunkt: Maison du Patrimoine, 10 rue des forts in Fécamp.

Kostenlos.

Mise à jour le 2023-10-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche