Exposition : « Le patrimoine se muscle ! »

Jusqu’au 29 septembre, ouverture de 08h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

Le vendredi de 08h30 à 12h.

A quelques mois des Jeux olympiques, le Ministère de la Culture propose le thème du Patrimoine du sport. Venez découvrir des athlètes et des évènements sportifs à travers les Archives Municipales de Fécamp. Projection de films, présentation de photos et documents d’archives, sans oublier l’exposition d’un objet surprise de renom ! Et pour vous dévoiler quelques noms qui seront mis à l’honneur : Michel Béchet (champion du monde amateur en cyclisme), Gérard Plantebat (champion de cyclisme), Régis Levicq (champion d’athlétisme) … et un certain Tony Parker qui a fait ses classes à Fécamp et qui vient d’intégrer le prestigieux Hall of Fame ou Temple de la renommée du basket-ball américain !.

10 rue des Forts Maison du Patrimoine

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Exhibition: « Heritage flexes its muscles!

? Until September 29, open 08h30 to 12h and 13h30 to 17h30.

Fridays from 08h30 to 12h.

? A few months ahead of the Olympic Games, the French Ministry of Culture is proposing the theme of Sports Heritage. Come and discover athletes and sporting events through Fécamp’s municipal archives. Film screenings, presentation of photos and archive documents, not forgetting the exhibition of a famous surprise object! Here are just a few of the names to be honored: Michel Béchet (world amateur cycling champion), Gérard Plantebat (cycling champion), Régis Levicq (track and field champion)? and a certain Tony Parker, who cut his teeth in Fécamp and has just been inducted into the prestigious American Basketball Hall of Fame!

Exposición: « El patrimonio saca músculo

? Hasta el 29 de septiembre, abierta de 8.30 a 12.00 y de 13.30 a 17.30 horas.

Viernes de 8.30 a 12 h.

? A pocos meses de los Juegos Olímpicos, el Ministerio francés de Cultura propone el tema del Patrimonio Deportivo. Venga a descubrir a los atletas y los acontecimientos deportivos a través de los Archivos Municipales de Fécamp. Habrá proyecciones de películas, presentación de fotos y documentos de archivo, ¡sin olvidar la exposición de un famoso objeto sorpresa! He aquí algunos de los nombres que serán homenajeados: Michel Béchet (campeón del mundo de ciclismo aficionado), Gérard Plantebat (campeón de ciclismo), Régis Levicq (campeón de atletismo)… ¡y un tal Tony Parker, que se formó en Fécamp y acaba de entrar en el prestigioso Salón de la Fama del baloncesto estadounidense!

Ausstellung: « Das Kulturerbe bekommt Muskeln! »

? Bis zum 29. September, Öffnungszeiten von 08:30 bis 12:00 Uhr und von 13:30 bis 17:30 Uhr.

Freitags von 08:30 bis 12:00 Uhr.

? Wenige Monate vor den Olympischen Spielen schlägt das Kulturministerium das Thema « Kulturerbe des Sports » vor. Entdecken Sie Athleten und Sportereignisse anhand des Stadtarchivs von Fécamp. Es werden Filme vorgeführt, Fotos und Archivdokumente präsentiert, und nicht zu vergessen die Ausstellung eines berühmten Überraschungsobjekts! Und um Ihnen einige Namen zu verraten, die geehrt werden: Michel Béchet (Amateurweltmeister im Radsport), Gérard Plantebat (Radsportmeister), Régis Levicq (Leichtathletikmeister) ? und ein gewisser Tony Parker, der seine Ausbildung in Fécamp absolviert hat und gerade in die renommierte Hall of Fame oder Hall of Fame des amerikanischen Basketballs aufgenommen wurde!

