Randonnées en quads 10, Rue des Fontenelles Vivier-au-Court, 12 juillet 2023, Vivier-au-Court.

Vivier-au-Court,Ardennes

Quad-Off-Road-Aventure vous propose des randonnées en quad à travers les sentiers et les chemins.Notre concept est très simple, vous prenez les machines et vous partez à l’aventure encadrés par un guide professionnel diplômé d’état.Que vous soyez débutant ou confirmé, homme ou femme, laissez-vous guider au cœur de notre région pour un moment unique d’évasion et d’aventure.Notre parc de location est composé de 6 quads.Un briefing de sécurité et une prise en main seront dispensés avant chaque départ.Randonnée propriétaire, clubs, association: nous contacter..

10, Rue des Fontenelles

Vivier-au-Court 08440 Ardennes Grand Est



Quad-Off-Road-Adventure offers you quad rides through the trails and paths. Our concept is very simple, you take the machines and you go on an adventure with a professional guide with a state diploma. Whether you are a beginner or an experienced rider, man or woman, let yourself be guided in the heart of our region for a unique moment of escape and adventure. Our rental park is composed of 6 quads. A safety briefing and a handling will be given before each departure. Hiking owner, clubs, association: contact us.

Quad-Off-Road-Adventure ofrece recorridos en quad por los senderos y caminos.Nuestro concepto es muy sencillo, usted toma las máquinas y se lanza a la aventura supervisado por un guía profesional con diploma estatal.Tanto si es principiante como si es un piloto experimentado, hombre o mujer, déjese guiar en el corazón de nuestra región para vivir un momento único de evasión y aventura.Nuestra flota de alquiler está compuesta por 6 quads.Antes de cada salida se dará una sesión informativa de seguridad y una entrega.Recorrido de propietarios, clubes, asociaciones: contáctenos.

Quad-Off-Road-Aventure bietet Ihnen Quad-Touren über Pfade und Wege.Unser Konzept ist sehr einfach: Sie nehmen die Maschinen und begeben sich auf ein Abenteuer, das von einem professionellen, staatlich geprüften Führer begleitet wird.Ob Sie Anfänger oder Fortgeschrittener, Mann oder Frau sind, lassen Sie sich im Herzen unserer Region zu einem einzigartigen Moment der Flucht und des Abenteuers führen.Unser Mietpark besteht aus 6 Quads.Vor jedem Start erhalten Sie ein Sicherheitsbriefing und eine Einweisung.Touren für Eigentümer, Vereine, Verbände: Kontaktieren Sie uns.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme