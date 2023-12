Stage transmission avec Sandrine Pirès 10 rue des Fabriques Fellering, 14 janvier 2024, Fellering.

Fellering Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 10:00:00

fin : 2024-01-14 17:00:00

À destination des intervenant·e·s (activités). Stage transmission (milieu artistique et culturel) avec Sandrine Pirès (Compagnie Le Gourbi Bleu). Le temps d’un stage, pratiquer la transmission autant que la questionner. Sandrine Pirès allie création et transmission depuis toujours elle réunira professeur·e·s et artistes afin de croiser les regards. Pourquoi transmettre et comment ?.

10 rue des Fabriques

Fellering 68470 Haut-Rhin Grand Est



