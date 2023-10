Thé Dansant 10 Rue des Écoles Chuelles, 19 novembre 2023, Chuelles.

Chuelles,Loiret

Thé dansant, organisé par La Rencontre Gâtinaise.

Animé par Jacky Laurent et Denis Bertauche.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 19:30:00. 12 EUR.

10 Rue des Écoles

Chuelles 45220 Loiret Centre-Val de Loire



Tea dance, organized by La Rencontre Gâtinaise.

Hosted by Jacky Laurent and Denis Bertauche

Baile del té, organizado por La Rencontre Gâtinaise.

Presentado por Jacky Laurent y Denis Bertauche

Thé dansant, organisiert von La Rencontre Gâtinaise.

Moderiert von Jacky Laurent und Denis Bertauche

Mise à jour le 2023-10-25 par OT 3CBO