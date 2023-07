Les p’tites soirées d’été 10 rue des Carrières Saint-Nabor, 14 juillet 2023, Saint-Nabor.

Saint-Nabor,Bas-Rhin

Les P’tites soirées du CCSN, un Bar Ephémère pour se retrouver, discuter, échanger, jouer ensemble (cartes-jeux de société …) ou danser entre amis ou en famille..

2023-07-14 fin : 2023-08-25 23:00:00. EUR.

10 rue des Carrières

Saint-Nabor 67530 Bas-Rhin Grand Est



Les P’tites soirées du CCSN, an ephemeral bar where you can meet up, chat, exchange ideas, play together (cards, board games, etc.) or dance with friends or family.

Les P’tites soirées du CCSN, un bar efímero donde reunirse, charlar, intercambiar ideas, jugar juntos (cartas, juegos de mesa, etc.) o bailar con los amigos o la familia.

Les P’tites soirées du CCSN, eine kurzlebige Bar, um sich zu treffen, zu diskutieren, sich auszutauschen, gemeinsam zu spielen (Karten- und Gesellschaftsspiele …) oder mit Freunden oder der Familie zu tanzen.

