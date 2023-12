Stage – écris ta série 10 Rue des Augustins Lamballe-Armor Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02 10:00:00

fin : 2024-01-05 17:00:00 . Stage d’écriture de scénario organisé par la MJC de Lamballe.

Vous serez accompagné par le réalisateur Gilles Blanchard, il vous fera découvrir les secrets de la création de séries. Pour les 13-18 ans. Sur inscription. .

