Journée Handisport 10 rue des Augustins Gannat, 8 décembre 2023, Gannat.

Gannat,Allier

Participez à la journée handisport de l’institution Sainte Procule de Gannat. Ouvert à tous !.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

10 rue des Augustins Institution Sainte Procule

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Take part in the Handisport Day at the Sainte Procule institution in Gannat. Open to all!

Participe en la jornada deportiva para discapacitados de la institución Sainte Procule de Gannat. Abierto a todos

Nehmen Sie am Behindertensporttag der Institution Sainte Procule in Gannat teil. Offen für alle!

