Café Réparation 10 rue Denis Papin Naintré, 25 novembre 2023, Naintré.

Naintré,Vienne

Une chaussette à recoudre ? Une cafetière qui ne fait plus de café ? Un meuble à recoller ? Un vélo qui déraille ? Un ordinateur qui déraille ? Le café réparation est le lieu idéal pour lutter contre l’obsolescence programmée, l’amoncellement des déchets et leurs conséquences environnementales et humaines, en plus de permettre de passer un bon moment en toute convivialité. Des « bricolobénévoles » passionnés seront présents pour contribuer avec vous à remettre en état tout ce qui peut l’être..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 17:00:00. .

10 rue Denis Papin Galerie du réemploi

Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine



A sock that needs stitching? A coffee maker that no longer makes coffee? Furniture to glue back together? A bike going off the rails? A computer going off the rails? The repair café is the ideal place to fight against programmed obsolescence, the accumulation of waste and its environmental and human consequences, as well as having a good time in a friendly atmosphere. Enthusiastic « bricolobénévoles » will be on hand to help you refurbish whatever you can.

¿Un calcetín que necesita costuras? ¿Una cafetera que ya no hace café? ¿Un mueble que hay que pegar? ¿Una bicicleta que va mal? ¿Un ordenador que se estropea? El café de reparación es el lugar ideal para luchar contra la obsolescencia programada, la acumulación de residuos y sus consecuencias medioambientales y humanas, además de pasar un buen rato en un ambiente agradable. Entusiastas « bricolobénévoles » estarán a tu disposición para ayudarte a reparar todo lo que se pueda reparar.

Eine Socke, die genäht werden muss? Eine Kaffeemaschine, die keinen Kaffee mehr macht? Ein Möbelstück, das neu verleimt werden muss? Ein Fahrrad, das entgleist? Ein Computer, der entgleist? Das Reparaturcafé ist der ideale Ort, um gegen die geplante Obsoleszenz, die Müllberge und ihre ökologischen und menschlichen Folgen anzukämpfen, und bietet darüber hinaus die Möglichkeit, in geselliger Runde eine gute Zeit zu verbringen. Passionierte « Bricolobénévoles » werden anwesend sein, um gemeinsam mit Ihnen dazu beizutragen, alles wieder in Stand zu setzen, was in Stand gesetzt werden kann.

Mise à jour le 2023-11-09 par ACAP