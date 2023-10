Les drôles de ventes de la boite à utiles 10 Rue de Saint-Nicolas Lezay, 21 octobre 2023, Lezay.

Lezay,Deux-Sèvres

« Chérie, et si on refaisait la déco »: chaises et tapis de saison, tableaux de maîtres ou non … Rideaux, napperons et édredons.

Rendez-vous le samedi 21 octobre de 10h à 17h

A la ressourcerie de Lezay – 07 49 25 16 47.

2023-10-21

10 Rue de Saint-Nicolas

Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



