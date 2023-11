Ciné Poussins Contes de Printemps 10 Rue de Monts Montbazon, 7 avril 2024, Montbazon.

Montbazon,Indre-et-Loire

Ciné Poussins avec le film d’animation : Contes de Printemps

Dès 5 ans

La projection de 47 minutes est suivie d’un atelier découverte.

Il est conseillé de réserver ses places..

Dimanche 2024-04-07 10:00:00 fin : 2024-04-07 12:00:00. .

10 Rue de Monts

Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Ciné Poussins with animated film: Contes de Printemps

Ages 5 and up

The 47-minute screening is followed by a discovery workshop.

Reservations are recommended.

Ciné Poussins con la película de animación: Contes de Printemps (Cuentos de primavera)

A partir de 5 años

La proyección de 47 minutos va seguida de un taller de descubrimiento.

Le aconsejamos que reserve sus plazas.

Ciné Poussins mit dem Animationsfilm: Contes de Printemps (Frühlingsmärchen)

Ab 5 Jahren

Auf die 47-minütige Vorführung folgt ein Entdeckungsworkshop.

Es ist ratsam, Plätze zu reservieren.

Mise à jour le 2023-11-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme