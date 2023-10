Ciné Poussins : Vive le vent d’hiver 10 Rue de Monts Montbazon, 3 décembre 2023, Montbazon.

Montbazon,Indre-et-Loire

Ciné Poussins avec le film Vive le vent d’hiver. Le cinéma le Générique propose une programmation pour les tout-petits 3 / 6 ans : Ciné Poussins. Les séances Ciné Poussins sont programmées essentiellement le 1er dimanche de chaque mois à 10h30. Elles sont suivies d’un atelier découverte/bricolage..

Dimanche 2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 12:00:00. .

10 Rue de Monts

Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Ciné Poussins with the film Vive le vent d’hiver. The Générique cinema offers a program for toddlers aged 3 to 6: Ciné Poussins. Ciné Poussins screenings take place on the 1st Sunday of each month at 10:30 am. They are followed by a discovery/craft workshop.

Ciné Poussins con la película Vive le vent d’hiver. El cine Générique propone un programa para niños de 3 a 6 años: Ciné Poussins. Las proyecciones de Ciné Poussins tienen lugar el primer domingo de cada mes a las 10.30 horas. A continuación, se organiza un taller de descubrimiento y manualidades.

Ciné Poussins mit dem Film Vive le vent d’hiver (Es lebe der Winterwind). Das Kino Le Générique bietet ein Programm für Kleinkinder im Alter von 3 / 6 Jahren an: Ciné Poussins. Die Vorführungen Ciné Poussins finden hauptsächlich am ersten Sonntag jedes Monats um 10.30 Uhr statt. Anschließend findet ein Bastel- oder Entdeckungsworkshop statt.

Mise à jour le 2023-10-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme