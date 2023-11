Ciné / Rencontre avec l’Abbé Pierre – Une vie de combats 10 Rue de Monts Montbazon, 17 novembre 2023, Montbazon.

Ciné / Rencontre avec le film l’Abbé Pierre -une vie de combats

Vendredi 17 novembre à 20h

Echange avec des membres de la Communauté d’Emmaüs Touraine, et présentation de leurs diverses activités et fonctionnement.

Réservez vos places.

Vendredi 2023-11-17 19:30:00 fin : 2023-11-17 23:00:00. 4.5 EUR.

10 Rue de Monts

Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Ciné / Rencontre avec le film l’Abbé Pierre -une vie de combats

Friday November 17 at 8pm

Exchange with members of the Emmaüs Touraine Community, and presentation of their various activities and operations.

Book your tickets

Cine / Encuentro con la película Abbé Pierre – una vida de lucha

Viernes 17 de noviembre a las 20.00 h

Debate con los miembros de la Comunidad Emaús Touraine y presentación de sus diferentes actividades y funcionamiento.

Reserve sus entradas

Ciné / Treffen mit dem Film l’Abbé Pierre -une vie de combats (Der Abbé Pierre – Ein Leben voller Kämpfe)

Freitag, den 17. November um 20 Uhr

Austausch mit Mitgliedern der Emmaus-Gemeinschaft Touraine und Vorstellung ihrer verschiedenen Aktivitäten und Funktionsweisen.

Reservieren Sie Ihre Plätze

