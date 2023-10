Animation « Tombola » Pat’Patrouille 2 10 Rue de Monts Montbazon, 1 novembre 2023, Montbazon.

Montbazon,Indre-et-Loire

Animation/Tombola avec le dessin animé Pat’Patrouille – la super patrouille – le film. Après la projection, tombola pour gagner des coloriages, des stickers et des affiches du film !.

Mercredi 2023-11-01 14:30:00 fin : 2023-11-01 18:00:00. 4.5 EUR.

10 Rue de Monts

Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Animation/Tombola with Pat’Patrouille – la super patrouille – le film. After the screening, raffle to win coloring pages, stickers and movie posters!

Animación/Tómbola con el dibujo animado Pat’Patrouille – la super patrouille – le film. Tras la proyección, se sortearán dibujos para colorear, pegatinas y pósters de la película

Animation/Tombola mit dem Zeichentrickfilm Pat’Patrouille – Die Superpatrouille – Der Film. Nach der Vorführung Tombola, bei der Sie Ausmalbilder, Sticker und Poster aus dem Film gewinnen können!

