Ciné/Rencontre : « Aux masques Citoyennes » 10 Rue de Monts Montbazon, 13 octobre 2023, Montbazon.

Montbazon,Indre-et-Loire

Ciné/Rencontre avec le film/documentaire « Aux masques Citoyennes ». La projection sera suivie d’un échange avec le réalisateur Florent Lacaze et Louise-Constance Beauchemin, ingénieure méthode spécialisée dans le textile….

Vendredi 2023-10-13 19:30:00 fin : 2023-10-13 22:30:00. 4.5 EUR.

10 Rue de Monts

Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Ciné/Rencontre with the film/documentary « Aux masques Citoyennes ». The screening will be followed by a discussion with director Florent Lacaze and Louise-Constance Beauchemin, methods engineer specializing in textiles…

Ciné/Rencontre con la película/documental « Aux masques Citoyennes ». La proyección irá seguida de un debate con el director Florent Lacaze y Louise-Constance Beauchemin, ingeniera de métodos especializada en textiles….

Ciné/Rencontre mit dem Film/Dokumentarfilm « Aux masques Citoyennes » (Auf die Masken, Bürgerinnen). Im Anschluss an die Vorführung findet ein Austausch mit dem Regisseur Florent Lacaze und Louise-Constance Beauchemin, einer auf Textilien spezialisierten Methodeningenieurin,…

