Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 16:00:00

fin : 2023-12-20 18:00:00 . Médiathèque La Pesse : Nettoyer sans s’empoisonner Mercredi 20 décembre à 16h Tout n’est pas propre dans les produits ménagers?! Certains de ces ingrédients comportent des risques pour notre santé et pour l’environnement. Alors pourquoi ne pas les concevoir soi-même??

Animé par Solal Maire du CPIE du Haut-Jura.

A partir de 15 ans. Sur inscription. EUR.

10 Rue de l’Épicéa Médiathèque

La Pesse 39370 Jura Bourgogne-Franche-Comté

