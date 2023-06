L’Explorateur : Balade naturaliste à Saint-Aubin-Routot 10 Rue de l’Église Saint-Aubin-Routot, 26 juillet 2023, Saint-Aubin-Routot.

Saint-Aubin-Routot,Seine-Maritime

L’Explorateur été 2023 – Balade naturaliste à Saint-Aubin-Routot

Accompagné de Cyriaque Lethuillier, guide naturaliste, la randonnée de 9 km dans la campagne cauchoise et dans les bois Saint-Michel sera agrémentée d’informations précieuses sur la faune et la flore. Cette balade sera aussi l’occasion de traverser plusieurs communes dont Saint-Aubin-Routot qui fête ses 200 ans en 2023 ! Un circuit accessible et idéal pour une marche familiale entre vallée boisée et plaines.

A partir de 6 ans – Durée : 3h

Tarif : 8€ / adulte – 4€ / enfant (pour les moins de 16 ans)

Réservation obligatoire.

2023-07-26 à 09:30:00 ; fin : 2023-07-26 12:30:00. .

10 Rue de l’Église

Saint-Aubin-Routot 76430 Seine-Maritime Normandie



L’Explorateur Summer 2023 – Nature walk in Saint-Aubin-Routot

Accompanied by Cyriaque Lethuillier, naturalist guide, the 9 km hike through the Cauchois countryside and the Saint-Michel woods will provide invaluable information on the flora and fauna. The walk will also take in several communes, including Saint-Aubin-Routot, which celebrates its 200th anniversary in 2023! An accessible circuit, ideal for family walks between wooded valleys and plains.

From age 6 – Duration: 3h

Price: 8? / adult – 4? / child (under 16s)

Reservations required

L’Explorateur verano 2023 – Paseo por la naturaleza en Saint-Aubin-Routot

Acompañado por Cyriaque Lethuillier, guía naturalista, el paseo de 9 km por la campiña de Cauchois y los bosques de Saint-Michel proporcionará información inestimable sobre la flora y la fauna. El recorrido también incluye varios pueblos, entre ellos Saint-Aubin-Routot, que celebra su bicentenario en 2023 Un recorrido accesible, ideal para pasear en familia entre valles boscosos y llanuras.

A partir de 6 años – Duración: 3 horas

Precio: 8 euros / adulto – 4 euros / niño (menores de 16 años)

Imprescindible reservar

L’Explorateur Sommer 2023 – Naturalistischer Spaziergang in Saint-Aubin-Routot

In Begleitung des Naturführers Cyriaque Lethuillier wird die 9 km lange Wanderung durch die Landschaft des Cauchoise und die Wälder von Saint-Michel mit wertvollen Informationen über die Tier- und Pflanzenwelt angereichert. Diese Wanderung wird auch die Gelegenheit bieten, mehrere Gemeinden zu durchqueren, darunter Saint-Aubin-Routot, das 2023 sein 200-jähriges Bestehen feiert! Ein zugänglicher Rundgang, der sich ideal für eine Familienwanderung zwischen bewaldeten Tälern und Ebenen eignet.

Ab 6 Jahren – Dauer: 3 Stunden

Preis: 8 ? / Erwachsener – 4 ? / Kind (für Kinder unter 16 Jahren)

Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche