BEB EL BABA… HISTOIRE D’UN ARBRE 10 Rue de l’Église Cabrières, 6 novembre 2023, Cabrières.

Cabrières,Hérault

Gwenaëlle Tonnelier expose les dessins originaux qui illustrent le kamishibaï utilisé dans le spectacle Beb el Baba, histoire d’un arbre…

Ses projets sont faits de rencontres avec des musiciens, compagnies de théâtre et de danse. Elle accueille leurs rêves, leurs inspirations et apporte sa sensibilité à une création commune.

Sur les horaires d’ouverture de la bibliothèque. Tout public – Gratuit..

2023-11-06 fin : 2023-11-25 . .

10 Rue de l’Église

Cabrières 34800 Hérault Occitanie



Gwenaëlle Tonnelier exhibits the original drawings illustrating the kamishibaï used in the show Beb el Baba, histoire d?un arbre?

Her projects are made up of encounters with musicians, theater and dance companies. She welcomes their dreams and inspirations, and brings her sensitivity to a shared creation.

During library opening hours. Open to all – Free.

Gwenaëlle Tonnelier expone los dibujos originales que ilustran los kamishibaï utilizados en el espectáculo Beb el Baba, histoire d?un arbre?

Sus proyectos se basan en encuentros con músicos y compañías de teatro y danza. Acoge sus sueños e inspiraciones, y aporta su propia sensibilidad al proceso creativo.

Durante el horario de apertura de la biblioteca. Abierto a todos – Gratuito.

Gwenaëlle Tonnelier stellt die Originalzeichnungen aus, die das Kamishibai illustrieren, das in der Aufführung Beb el Baba, histoire d’un arbre verwendet wurde

Ihre Projekte entstehen aus Begegnungen mit Musikern, Theater- und Tanzgruppen. Sie nimmt deren Träume und Inspirationen auf und bringt ihre Sensibilität in eine gemeinsame Kreation ein.

Während der Öffnungszeiten der Bibliothek. Für alle Altersgruppen – Kostenlos.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT DU CLERMONTAIS