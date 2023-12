Atelier Enfant : Vitraux de Noël à la Médiathèque d’Attin 10 rue de l’Eglise Attin, 13 décembre 2023, Attin.

Attin Pas-de-Calais

Début : 2023-12-13

fin : 2023-12-13

.

Atelier : Vitraux de Noël

à la Médiathèque d’Attin

Mercredi 13 décembre à 14h30

———————————-

Tel un maître-verrier, viens associer plomb et couleurs et repart avec ton vitrail sur le thème de Noël.

Organisé par le Service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO

Durée : 1h – A partir de 5 ans – Gratuit

Informations et réservations : +33 (0) 21 86 90 83 ou +33 (0)9 74 98 51 31 – Site : https://www.mediatheque.ca2bm.fr

Lieu : 10 rue de l’Eglise – Attin

Crédit : Service Patrimoine

.

10 rue de l’Eglise

Attin 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France



Mise à jour le 2023-11-25 par Pas-de-Calais Tourisme