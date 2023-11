C’est quoi un adolescent ? C’est quoi un parent d’adolescent ? 10 rue de l’Avenir Le Castelet, 14 novembre 2023, Le Castelet.

Le Castelet,Calvados

Dans le cadre du programme des Rendez-vous du Castelet, financé en partie par la Région Normandie, la commune du Castelet accueillera une intervenante de la Maison des Adolescents pour un temps d’échanges parental sur la relation parents et adolescents.

Différents sujets seront abordés : comment communiquer avec mon ado ? Comment appréhender les réactions des ados ? Quels sont leurs besoins ?.

As part of the Rendez-vous du Castelet program, financed in part by the Normandy Region, the commune of Le Castelet will welcome a speaker from the Maison des Adolescents for a parenting discussion on the relationship between parents and teenagers.

Various topics will be addressed: how do I communicate with my teenager? How can I deal with teenagers’ reactions? What are their needs?

En el marco del programa Rendez-vous du Castelet, cofinanciado por la Región de Normandía, Le Castelet acogerá a un ponente de la Maison des Adolescents para un coloquio sobre la relación entre padres y adolescentes.

Se abordarán diversos temas: ¿Cómo comunicarme con mi hijo adolescente? ¿Cómo afrontar las reacciones de los adolescentes? ¿Cuáles son sus necesidades?

Im Rahmen des Programms « Rendez-vous du Castelet », das teilweise von der Region Normandie finanziert wird, empfängt die Gemeinde Le Castelet eine Referentin des Maison des Adolescents (Haus der Jugendlichen) zu einem Elternaustausch über die Beziehung zwischen Eltern und Jugendlichen.

Es werden verschiedene Themen angesprochen: Wie kommuniziere ich mit meinem Teenager? Wie kann ich die Reaktionen von Teenagern verstehen? Welche Bedürfnisse haben sie?

