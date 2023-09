Opération Le Castelet Propre 10 rue de l’Avenir Garcelles-Secqueville Le Castelet, 30 septembre 2023, Le Castelet.

Le Castelet,Calvados

Journée de ramassage de déchets et stands d’informations et collectes avec la présence de Caen la Mer, Surfrider, TEF du Cingal, COOP 5 pour 100 et de Twisto :Lutte contre les déchets textiles, réemploi et upcyclingLes astuces pour trier sa poubelle jauneRéservation de composteurs par Caen la MerCollecte de déchets D3E (Déchets d’équipements Electriques et Electroniques) et mobiliersInformations Twisto FlexCollation après de ramassage.

Samedi 30 septembre 2023 sur la place des Palabres de Garcelles-Secqueville de 9h30 à 12h30

Départ pour le ramassage des déchets à 10h.

Lien d’inscription : https://kky.fr/6D5B8x9 ou au 06 07 91 74 58

Programme financé par la Région Normandie..

2023-09-30 09:30:00 fin : 2023-09-30 12:30:00. .

10 rue de l’Avenir Garcelles-Secqueville Place des Palabres

Le Castelet 14540 Calvados Normandie



Day of waste collection and information stands with the presence of Caen la Mer, Surfrider, TEF du Cingal, COOP 5 pour 100 and Twisto:Fight against textile waste, reuse and upcyclingTricks for sorting your yellow binReservation of composters by Caen la MerCollection of D3E waste (Waste Electrical and Electronic Equipment) and furnitureInformation Twisto FlexCollation after collection.

Saturday, September 30, 2023, Place des Palabres, Garcelles-Secqueville, 9:30 a.m. to 12:30 p.m

Departure for waste collection at 10 a.m.

Registration link: https://kky.fr/6D5B8x9 or 06 07 91 74 58

Program financed by the Normandy Region.

Jornada de recogida de residuos y stands informativos con la presencia de Caen la Mer, Surfrider, TEF du Cingal, COOP 5 pour 100 y Twisto: Lucha contra los residuos textiles, reutilización y upcyclingTrucos para clasificar su contenedor amarilloReserva de compostadores por Caen la MerRecogida de residuos D3E (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) y mueblesInformación Twisto FlexColección después de la recogida.

Sábado 30 de septiembre de 2023 en la Place des Palabres de Garcelles-Secqueville de 9h30 a 12h30

Salida para la recogida de residuos a las 10h.

Enlace de inscripción: https://kky.fr/6D5B8x9 o 06 07 91 74 58

Programa financiado por la Región de Normandía.

Tag der Müllsammlung und Informations- und Sammelstände mit der Anwesenheit von Caen la Mer, Surfrider, TEF du Cingal, COOP 5 pour 100 und Twisto:Kampf gegen Textilmüll, Wiederverwendung und UpcyclingTipps zum Sortieren der gelben TonneReservierung von Kompostern durch Caen la MerSammlung von D3E-Abfällen (Abfälle aus elektrischen und elektronischen Geräten) und MobiliarInformationen Twisto FlexSchnaps nach der Müllsammelaktion.

Samstag, 30. September 2023 auf dem Place des Palabres in Garcelles-Secqueville von 9:30 bis 12:30 Uhr

Start zum Müllsammeln um 10 Uhr.

Link zur Anmeldung: https://kky.fr/6D5B8x9 oder unter 06 07 91 74 58

Von der Region Normandie finanziertes Programm.

Mise à jour le 2023-09-22 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité