Concert – The Full Stack 10 rue de l’artisanat Niedermodern, 25 novembre 2023, Niedermodern.

Niedermodern,Bas-Rhin

Ils reviennent ! C’était notre premier concert l’an dernier et c’était vraiment cool ! The Full Stack, c’est le groupe de reprises de trois amis informaticiens, férus de musique rock, blues, garage et pop des années 60 à aujourd’hui..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

10 rue de l’artisanat

Niedermodern 67350 Bas-Rhin Grand Est



They’re back! It was our first concert last year, and it was really cool! The Full Stack is a cover band formed by three IT friends who are passionate about rock, blues, garage and pop music from the 60s to the present day.

¡Han vuelto! Fue nuestro primer concierto el año pasado y ¡estuvo muy bien! The Full Stack es una banda de versiones formada por tres amigos informáticos apasionados por la música rock, blues, garage y pop desde los años 60 hasta la actualidad.

Sie kommen wieder! Das war unser erstes Konzert im letzten Jahr und es war wirklich cool! The Full Stack ist die Cover-Band von drei befreundeten Informatikern, die sich für Rock-, Blues-, Garage- und Popmusik von den 60er Jahren bis heute begeistern.

Mise à jour le 2023-10-21 par Office de tourisme de Haguenau