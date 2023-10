Soirée jeux de société 10 rue de l’artisanat Niedermodern, 10 novembre 2023, Niedermodern.

Niedermodern,Bas-Rhin

En famille ou entre amis, venez passer une soirée tranquillou autour des jeux de société ! Soirée animée par l’Association Jeux m’éclate de Ohlungen..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . EUR.

10 rue de l’artisanat

Niedermodern 67350 Bas-Rhin Grand Est



With family or friends, come and spend a relaxing evening playing board games! Hosted by Association Jeux m’éclate from Ohlungen.

Ven a disfrutar de una relajante tarde de juegos de mesa con tu familia o amigos Organizado por la asociación Jeux m’éclate de Ohlungen.

Verbringen Sie mit der Familie oder mit Freunden einen ruhigen Abend rund um Gesellschaftsspiele! Der Abend wird von der Association Jeux m’éclate aus Ohlungen geleitet.

