A tant rêver du Roi : mars-avril 10 Rue de l’Artisanat, 1 mars 2023, Jurançon.

A Tant Rêver Du Roi est une association portée par une poignée de passionnés et de bénévoles pour mettre en lumière les musiques actuelles et le rock indépendant autour d’actions culturelles de proximité.

A Tant Rêver Du Roi c’est aussi un label/maison de disques, un festival et l’organisation d’évènements tout au long de l’année..

2023-03-01 à ; fin : 2023-04-30 . .

10 Rue de l’Artisanat La Ferronnerie

Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A Tant Rêver Du Roi is an association led by a handful of enthusiasts and volunteers to highlight the current music and independent rock around cultural actions of proximity.

A Tant Rêver Du Roi is also a label/record company, a festival and the organization of events throughout the year.

A Tant Rêver Du Roi es una asociación dirigida por un puñado de entusiastas y voluntarios para poner de relieve la música contemporánea y el rock independiente a través de actividades culturales locales.

A Tant Rêver Du Roi es también un sello discográfico, un festival y la organización de eventos durante todo el año.

A Tant Rêver Du Roi ist ein Verein, der von einer Handvoll Enthusiasten und Freiwilligen getragen wird, um die aktuelle Musik und den Independent-Rock im Rahmen von kulturellen Aktionen vor Ort ins Rampenlicht zu stellen.

A Tant Rêver Du Roi ist auch ein Plattenlabel, ein Festival und organisiert das ganze Jahr über Veranstaltungen.

