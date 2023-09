Visite de l’église du Sacré-Coeur 10 Rue de l’Abbé Moreux Bourges, 16 septembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Visite de l’église du Sacré-Coeur. Bâtie en 1909 en style néo-roman, l’accueil sera assuré par la Neuvaine du Sacré Coeur de Jésus..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

10 Rue de l’Abbé Moreux

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Visit the Sacré-Coeur church. Built in 1909 in neo-Romanesque style, it will be hosted by the Neuvaine du Sacré Coeur de Jésus.

Visita de la Iglesia del Sagrado Corazón. Construida en 1909 en estilo neorrománico, le dará la bienvenida la Neuvaine du Sacré Coeur de Jésus (Novena del Sagrado Corazón de Jesús).

Besuch der Kirche Sacré-Coeur. Sie wurde 1909 im neuromanischen Stil erbaut. Der Empfang wird von der Neuvaine du Sacré Coeur de Jésus organisiert.

Mise à jour le 2023-09-12 par OT BOURGES