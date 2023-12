Marché à la ferme Aux Pampilles 10 rue de l’abattoir Masevaux-Niederbruck, 1 mars 2023, Masevaux-Niederbruck.

Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-03-01 09:00:00

fin : 2023-12-23 12:30:00

Venez découvrir les produits laitiers de vache et fromages de chèvre, tommes et yaourts, natures ou aromatisés bio. Viande et charcuterie de porc élevé en plein air. Épicerie et légumes bio. Visite libre de la ferme. Présence également au marché de Masevaux-Niederbruck le mercredi matin de 8H à 12H..

10 rue de l’abattoir

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-07 par Office de tourisme de Masevaux