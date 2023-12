Exposition: Cold case archéologique, le mystère du puits 512 10 Rue de la Victoire Châteaumeillant Catégories d’Évènement: Châteaumeillant

Début : 2024-02-14

Début : 2024-02-14

fin : 2024-11-30

En 2016, 3 objets ont été découverts dans le puits dit « 512 » sur le site archéologique de Châteaumeillant: un chenet en forme de cheval, une statue gauloise brisée et un crâne humain. Pourquoi ces objets étaient-ils dans un puits? Que s’était-il passé il y a 2000 ans? Venez mener l’enquête. EUR.

Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire

