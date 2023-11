All Star gomme : Finale pelote 10 rue de la Vallée de la Geoule Mont, 16 décembre 2023, Mont.

Mont,Pyrénées-Atlantiques

Un tournoi de très haut niveau avec les meilleurs spécialiste de palenta gomme.

La pelote basque est un sport regroupant plusieurs spécialités dont la Paleta Cuir, discipline spectaculaire de par sa vitesse et son bruit impressionnant..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

10 rue de la Vallée de la Geoule Complexe sportif

Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A top-class tournament featuring the best palenta gum specialists.

Basque pelota is a sport that encompasses a number of specialities, including Paleta Cuir, a spectacular discipline thanks to its speed and impressive sound.

Un torneo de primera categoría en el que participan los mejores especialistas en paleta chicle.

La pelota vasca es un deporte que engloba varias especialidades, entre ellas la Paleta Cuir, una disciplina espectacular por su velocidad y su impresionante ruido.

Ein Turnier auf sehr hohem Niveau mit den besten Spezialisten für Paleta Gum.

Pelota Basque ist ein Sport, der mehrere Spezialisierungen umfasst, darunter die Paleta Cuir, eine spektakuläre Disziplin aufgrund ihrer Geschwindigkeit und ihres beeindruckenden Lärms.

