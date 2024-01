LES FEMMES DANS L’HISTOIRE DE L’ART – CONFÉRENCE D’ÉMILIE HAMON-LEHOURS 10 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même, samedi 20 janvier 2024.

Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 18:00:00

fin : 2024-01-20 19:30:00

Co-organisé par la Bibliothèque La Virgule de Machecoul-Saint-Même et le Projet Culturel de Territoire Sud Retz Atlantique dans le cadre du parcours artistique femmes créatrices/femmes artistes, cette conférence reviendra sur la place, parfois occultée, des femmes dans l’histoire de l’art.

Conférence proposée par Émilie Hamon-Lehours. Cette dernière a soutenu une thèse sur une peintre bolonaise du XVIIe siècle et a obtenu un doctorat à la Sorbonne en 2010. Elle a enseigné la langue italienne et l’histoire de l’art concernant les femmes pendant vingt ans et créé un séminaire de recherches sur le genre au sein du laboratoire CRINI à Nantes avant de devenir professeure des écoles et conseillère en développement personnel, professionnel, scolaire. Ses publications croisent le genre, les arts et l’Italie.

.

10 Rue de la Taillée

Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Mise à jour le 2024-01-08 par eSPRIT Pays de la Loire