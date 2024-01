STAGE DE POTERIE: LA POTERIE SANS TOUR , INSPIRATION PRIMITIVE 10 Rue de la Sous-Préfecture Lodève, samedi 27 janvier 2024.

Lodève Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 09:30:00

fin : 2024-01-28 17:00:00

Voyagez à travers l’esthétique et les techniques des poteries les plus anciennes

Voyagez à travers l’esthétique et les techniques des poteries les plus anciennes : pot pincé, colombins, engobes, décors à l’oxyde.

Ce stage est idéal pour (re)découvrir la poterie non tournée.

150 €

EUR.

10 Rue de la Sous-Préfecture

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2024-01-13 par OT LODEVOIS ET LARZAC