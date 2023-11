CONCERT TRIO AMMANINUDE 10 Rue de la Sous-Préfecture Lodève, 9 décembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

« Ammaninude » qui signifie littéralement « à mains nues » , ou « à bras le corps »,

est un Trio de musiques traditionnelles d’Italie :

Chant, guitare, oud, accordéon, tamburello & percussions.

Des mélodies ayant accompagné les joies et les vies des plus démunis, à chaque étape du chemin …

A déguster en bal ou en concert..

2023-12-09 13:00:00 fin : 2023-12-09 15:00:00. .

10 Rue de la Sous-Préfecture

Lodève 34700 Hérault Occitanie



« Ammaninude », which literally means « with bare hands », or « with arms around the body »,

is a trio of traditional Italian music:

Singing, guitar, oud, accordion, tamburello & percussion.

Melodies that have accompanied the joys and lives of the most disadvantaged, every step of the way…

To be enjoyed at a ball or in concert.

« Ammaninude » significa literalmente « con las manos desnudas » o « con los brazos alrededor del cuerpo »,

es un trío de música tradicional italiana:

Canto, guitarra, oud, acordeón, tamburello y percusión.

Melodías que han acompañado las alegrías y las vidas de los más desfavorecidos, a cada paso…

Para disfrutar en un baile o en concierto.

« Ammaninude » bedeutet wörtlich übersetzt « mit bloßen Händen » , oder « mit dem Körper »,

ist ein Trio mit traditioneller Musik aus Italien:

Gesang, Gitarre, Oud, Akkordeon, Tamburello & Perkussion.

Melodien, die die Freuden und das Leben der Ärmsten begleitet haben, auf jeder Etappe des Weges …

Zum Genießen auf einem Ball oder in einem Konzert.

