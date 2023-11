PORTES OUVERTES ET MARCHÉ ARTISANAL DE LA DISTILLERIE 10 Rue de la Sous-Préfecture Lodève, 9 décembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

La Distillerie de Lodève organise ses Grandes Portes Ouvertes d’hiver et un marché artisanal, accompagné d’ateliers créatifs mêlant les diverses pratiques manuelles du lieu et des artisans.

Venez, seul ou accompagné vivre un moment convivial autour d’une boisson chaude et en musique..

2023-12-09 11:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

10 Rue de la Sous-Préfecture

Lodève 34700 Hérault Occitanie



The Distillerie de Lodève is organizing its winter Grandes Portes Ouvertes and a craft market, accompanied by creative workshops combining the various manual practices of the site and its craftsmen.

Come along, alone or with friends, to enjoy a warm drink and live music.

La Destilería de Lodève celebra su jornada de puertas abiertas de invierno y su mercado artesanal, acompañados de talleres creativos que combinan las distintas prácticas manuales de la destilería y sus artesanos.

Venga solo o en compañía y disfrute de una bebida caliente y un poco de música.

Die Distillerie de Lodève veranstaltet ihre großen offenen Türen im Winter und einen Kunsthandwerksmarkt, begleitet von kreativen Workshops, die die verschiedenen handwerklichen Praktiken des Ortes und der Kunsthandwerker miteinander verbinden.

Kommen Sie allein oder in Begleitung und erleben Sie einen geselligen Moment bei einem heißen Getränk und Musik.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT LODEVOIS ET LARZAC