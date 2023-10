VOYAGE EN PAYS TEXTILE: ATELIER TISSAGE AUTOUR DE LA TRANSFORMATION DE LA LAINE 10 Rue de la Sous-Préfecture Lodève, 30 novembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Démonstration de l’atelier de tissage de la Distillerie : Pour tisser ensemble, de la laine, du fil, des liens et échanger autour des techniques de tissage, filage, feutre, tricot, teinture….

2023-11-30 14:30:00 fin : 2023-11-30 17:00:00. .

10 Rue de la Sous-Préfecture

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Demonstration of the Distillery’s weaving workshop: weave together wool, thread and ties, and exchange ideas on weaving, spinning, felt, knitting and dyeing techniques…

Demostración del taller de tejido de la Destilería: tejer con lana, hilo y lazos, y hablar de las técnicas de tejido, hilado, fieltro, punto y tinte…

Vorführung des Webateliers der Destillerie: Um gemeinsam Wolle, Garn und Verbindungen zu weben und sich über Web-, Spinn-, Filz-, Strick- und Färbetechniken auszutauschen…

Mise à jour le 2023-10-28 par OT LODEVOIS ET LARZAC