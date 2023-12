ATELIER DE TISSAGE À LA DISTILLERIE 10 Rue de la Sous-Préfecture Lodève, 29 novembre 2023, Lodève.

Lodève Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-29 14:00:00

fin : 2024-08-31 17:00:00

Un atelier collectif de tissage s’adaptant à tous les niveaux et échanger autour des plates tinctoriales, des tissus, laines et autres savoir-faire dans ce domaine.

Ouvert tous les jeudis.

Un atelier collectif de tissage s’adaptant à tous les niveaux et échanger autour des plates tinctoriales, des tissus, laines et autres savoir-faire dans ce domaine.

Ouvert tous les jeudis

Un atelier collectif de tissage s’adaptant à tous les niveaux et échanger autour des plates tinctoriales, des tissus, laines et autres savoir-faire dans ce domaine.

Ouvert tous les jeudis

.

10 Rue de la Sous-Préfecture

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT LODEVOIS ET LARZAC