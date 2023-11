PRENDRE SOIN DES ENFANTS AVEC LES PLANTES 10 Rue de la Sous-Préfecture Lodève, 26 novembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Cet atelier permet de découvrir comment prendre soin des enfants d’une manière douce, naturelle et tout autant efficace. Seront abordés les différentes plantes utilisées et utiles dans les maux les plus courants chez les enfants, et sous quelle forme. Découverte de « recettes maison » utiles, avec de petites préparations à remporter chez soi..

2023-11-26 14:00:00 fin : 2023-11-26 17:00:00. EUR.

10 Rue de la Sous-Préfecture

Lodève 34700 Hérault Occitanie



This workshop is an opportunity to discover how to care for children in a gentle, natural and equally effective way. We’ll look at the different plants used and useful for the most common childhood ailments, and in what form. Discover useful « home recipes », with small preparations to take home.

Este taller es una oportunidad para descubrir cómo cuidar a los niños de una forma suave, natural e igual de eficaz. Veremos las diferentes plantas que se utilizan y son útiles para las dolencias más comunes en los niños, y en qué forma. Descubriremos útiles « recetas caseras », con pequeños preparados para llevar a casa.

In diesem Workshop erfahren Sie, wie Sie Kinder auf sanfte, natürliche und dennoch wirksame Weise pflegen können. Es werden die verschiedenen Pflanzen besprochen, die bei den häufigsten Beschwerden von Kindern verwendet werden und in welcher Form sie nützlich sind. Entdecken Sie nützliche « Hausrezepte » mit kleinen Zubereitungen, die Sie mit nach Hause nehmen können.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT LODEVOIS ET LARZAC