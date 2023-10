FESTIVAL DES SCIENCES: POURQUOI FAIRE TANT D’HISTOIRE (S) 10 Rue de la Sous-Préfecture Lodève, 15 novembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

L’histoire des sciences et les rapports entre science et société, dans plusieurs lieux à Lodève..

2023-11-15 fin : 2023-12-08 . .

10 Rue de la Sous-Préfecture

Lodève 34700 Hérault Occitanie



The history of science and the relationship between science and society, at several venues in Lodève.

La historia de la ciencia y la relación entre ciencia y sociedad, en varias sedes de Lodève.

Wissenschaftsgeschichte und die Beziehung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, an verschiedenen Orten in Lodève.

