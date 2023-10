PRENDRE SOIN DES ENFANTS PAR LES PLANTES 10 Rue de la Sous-Préfecture Lodève, 5 novembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Par cet atelier, on découvrira quelles plantes pour quels maux, comment les utiliser et quelques recettes maison pour les petites maladies et soucis du quotidien. On fera des petites préparations à ramener chez soi..

2023-11-05 10:30:00 fin : 2023-11-05 13:30:00. EUR.

10 Rue de la Sous-Préfecture

Lodève 34700 Hérault Occitanie



In this workshop, we’ll discover which plants are best suited to which ailments, how to use them and a few homemade recipes for minor ailments and everyday worries. We’ll also be making little preparations to take home.

En este taller descubriremos qué plantas son las más adecuadas para cada dolencia, cómo utilizarlas y algunas recetas caseras para pequeñas dolencias y preocupaciones cotidianas. También haremos pequeños preparados para llevarnos a casa.

In diesem Workshop werden wir herausfinden, welche Pflanzen für welche Beschwerden geeignet sind, wie man sie verwendet und einige hausgemachte Rezepte für kleine Krankheiten und Alltagssorgen kennen lernen. Wir werden kleine Präparate herstellen, die wir mit nach Hause nehmen können.

