PORTES GRANDES OUVERTES DE LA DISTILLERIE 10 Rue de la Sous-Préfecture Lodève, 7 octobre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

La Distillerie organise une journée portes ouvertes gratuite.

– De 10h à 18h : Exposition de céramique et ateliers créatifs et collectifs autour de la terre, du bois, du métal et du tissage.

– Le midi : Assiette du marché à la cantine de la Distillerie.

– Dès 13h : Apéro-concert.

– 16h :Visite Apprenante..

2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-07 18:00:00. .

10 Rue de la Sous-Préfecture

Lodève 34700 Hérault Occitanie



La Distillerie organizes a free open day.

– 10 a.m. to 6 p.m.: Ceramics exhibition and creative workshops in clay, wood, metal and weaving.

– Lunchtime: Market platter in the Distillery canteen.

– From 1pm: Apéro-concert.

– 4pm: Learning tour.

La Distillerie organiza una jornada de puertas abiertas gratuita.

– De 10.00 a 18.00 h: exposición de cerámica y talleres creativos y colectivos de barro, madera, metal y tejido.

– Almuerzo: Plato de mercado en la cantina de la Destilería.

– A partir de las 13:00 h: Apéro-concert.

– 16.00 h: Visita didáctica.

Die Destillerie veranstaltet einen kostenlosen Tag der offenen Tür.

– Von 10 bis 18 Uhr: Keramikausstellung und kreative und gemeinsame Workshops zu den Themen Erde, Holz, Metall und Weben.

– Mittags: Marktteller in der Kantine der Destillerie.

– Ab 13 Uhr: Aperitif-Konzert.

– 16 Uhr: Lernende Besichtigung.

