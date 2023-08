AFTER LE TRAVAIL 10 Rue de la Sous-Préfecture Lodève, 12 septembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Venez participer à un atelier autour des pratiques collaboratives! Nous vous proposons deux heures pour échanger, expérimenter, découvrir quelques méthodes collaboratives pour animer un collectif ( un groupe, une équipe, un réseau, une communauté….).

2023-09-12 18:30:00 fin : 2023-09-12 20:30:00. .

10 Rue de la Sous-Préfecture

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Join us for a workshop on collaborative practices! We’re offering you two hours to exchange ideas, experiment and discover some collaborative methods for leading a collective (a group, a team, a network, a community….)

Participe en un taller sobre prácticas colaborativas Le ofrecemos dos horas para debatir, experimentar y descubrir algunos métodos colaborativos para dirigir un grupo (un grupo, un equipo, una red, una comunidad….)

Nehmen Sie an einem Workshop über kollaborative Praktiken teil! Wir bieten Ihnen zwei Stunden Zeit, um sich auszutauschen, zu experimentieren und einige kollaborative Methoden zu entdecken, um ein Kollektiv (eine Gruppe, ein Team, ein Netzwerk, eine Gemeinschaft….) zu leiten

Mise à jour le 2023-08-25 par OT LODEVOIS ET LARZAC