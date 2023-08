ATELIER MÉTAL, FIL DE FER 10 Rue de la Sous-Préfecture Lodève, 31 août 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Autour d’un conte narré par Didier Gallot Lavallée, qui servira de fil conducteur, venez fabriquer, imaginer, créer en fil de fer! Ouvert aux enfants à partir de 6 ans et leurs parents.

2023-08-31 16:00:00 fin : 2023-08-31 18:00:00. .

10 Rue de la Sous-Préfecture

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Come and make, imagine and create with wire, based on a story told by Didier Gallot Lavallée! Open to children aged 6 and over and their parents

Ven a hacer, imaginar y crear con alambre, ¡basado en una historia contada por Didier Gallot Lavallée! Abierto a niños a partir de 6 años y a sus padres

Ein von Didier Gallot Lavallée erzähltes Märchen dient als Leitfaden für die Herstellung, die Vorstellung und das Gestalten mit Draht Offen für Kinder ab 6 Jahren und ihre Eltern

Mise à jour le 2023-08-23 par OT LODEVOIS ET LARZAC