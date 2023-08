JOUONS LA FAMILLE ! 10 Rue de la Sous-Préfecture Lodève, 30 août 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Atelier parents/enfants par la Compagnie des nuits partagées, avec Cécile Palancade. Venez échanger et vous questionner sur les situations problématiques au quotidien avec des familles de tous horizons, à travers la méthode du théâtre forum. Ouvert aux enfants à partir de 10 ans et à leurs parents..

2023-08-30 10:00:00 fin : 2023-08-30 12:30:00. .

10 Rue de la Sous-Préfecture

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Parent/child workshop by Compagnie des nuits partagées, with Cécile Palancade. Come and discuss and question everyday problems with families from all walks of life, using the forum theater method. Open to children aged 10 and over and their parents.

Taller para padres e hijos de la Compagnie des nuits partagées, con Cécile Palancade. Ven a debatir y cuestionar problemas cotidianos con familias de todos los orígenes, utilizando el método del teatro foro. Abierto a niños a partir de 10 años y a sus padres.

Eltern-Kind-Workshop von der Compagnie des nuits partagées, mit Cécile Palancade. Tauschen Sie sich mit Hilfe der Methode des Forumtheaters mit Familien aus allen Gesellschaftsschichten über Problemsituationen im Alltag aus und hinterfragen Sie diese. Offen für Kinder ab 10 Jahren und ihre Eltern.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT LODEVOIS ET LARZAC