Visite du musée des poteries anciennes de Vindefontaine Samedi 16 septembre, 11h00 10 rue de la salette, Vindefontaine 50250 Picauville

Le Musée des poteries anciennes rend hommage à l’ancien centre potier de Vindefontaine et de ses potiers en exposant plus d’une centaines de pièces dans des vitrines éclairées. Les nombreuses poteries dont l’utilité usuelle témoingnent du mode de vie des siécles passés et parmi elles les fontaines sont les pièces les plus remarquables de la collection de par leurs décors on peut découvrir les appartenances politiques et/ou religieuses des potiers ou des commanditaires de l’objet. Des documents et un film d’une quinzaine de minutes sont aussi à découvrir pendant la visite.

Le musée des poteries anciennes de Vindefontaine regroupe environ 110 pièces de poteries usuelles mais surtout des fontaines, pichets et autres objets décorés dont l'ancien centre potier de la commune s'était fait une spécialité. Le musée est situé dans la mairie de Vindefontaine. Un petit film de 15 minutes relatant l'histoire du centre potier ainsi que l'historique de l'association est projeté pendant les visites. Parking à proximité. Rampe d'accés pour les personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Agnès LELIEVRE