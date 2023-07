Exposition : Boleslaw Danikowski 10 rue de la République Souvigny, 8 juillet 2023, Souvigny.

Souvigny,Allier

Boleslaw Danikowski (1928-1979) se destinait tout d’abord à la peinture. Après avoir suivi les Beaux Arts de Lille, il décide après-guerre de se tourner vers la céramique..

2023-07-08 fin : 2023-09-30 . .

10 rue de la République Le Cavalier Rouge

Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Boleslaw Danikowski (1928-1979) was originally destined to become a painter. After attending the Beaux Arts in Lille, he turned to ceramics after the war.

Boleslaw Danikowski (1928-1979) estaba destinado a ser pintor. Tras asistir a la Escuela de Bellas Artes de Lille, decidió dedicarse a la cerámica después de la guerra.

Boleslaw Danikowski (1928-1979) war zunächst für die Malerei bestimmt. Nachdem er die Kunsthochschule in Lille besucht hatte, beschloss er nach dem Krieg, sich der Keramik zuzuwenden.

