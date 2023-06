Visite découverte du Parc du château de Pont-de- 10 rue de la Poste Pont-de-Veyle, 29 août 2023, Pont-de-Veyle.

Pont-de-Veyle,Ain

En été, l’office de tourisme propose chaque semaine une visite commentée du parc du château. Découvrez son histoire liée au château, ses arbres et ses ponts au cours d’une balade d’ 1h..

2023-08-29 à 10:30:00 ; fin : 2023-08-29 11:30:00. EUR.

10 rue de la Poste Office de tourisme Vonnas-Pont-de-Veyle

Pont-de-Veyle 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



In summer, the tourist office offers a weekly guided tour of the castle park. Discover its history linked to the castle, its trees and bridges during a 1 hour walk.

Todas las semanas de verano, la oficina de turismo ofrece una visita guiada por el recinto del castillo. Descubra la historia del castillo, sus árboles y puentes durante un paseo de una hora.

Im Sommer bietet das Fremdenverkehrsamt jede Woche eine kommentierte Führung durch den Schlosspark an. Entdecken Sie die Geschichte des Schlosses, seine Bäume und Brücken während eines einstündigen Spaziergangs.

