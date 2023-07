Savoir faire au rendez-vous : les céramistes de Fanlac 10 Rue de la Mairie Fanlac, 1 août 2023, Fanlac.

Fanlac,Dordogne

Entrez dans l’atelier-boutique d’un couple de céramistes et de sculptures… Visite des ateliers et des fours, démonstrations de tournage, et tout ce que vous voulez savoir sur la céramique et la poterie sans avoir jamais osé le demander. Durée de la visite entre 50 mn et une heure environ. Réserver.

2023-08-01 fin : 2023-08-01 . .

10 Rue de la Mairie

Fanlac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Enter the studio-boutique of a couple of ceramists and sculptors? Visit the workshops and kilns, watch throwing demonstrations, and find out everything you ever wanted to know about ceramics and pottery but were afraid to ask. Tours last between 50 minutes and an hour. Book now

¿Entrar en el estudio-boutique de una pareja de ceramistas y escultores? Visite los talleres y hornos, asista a demostraciones de lanzamiento y descubra todo lo que siempre quiso saber sobre la cerámica y la alfarería pero temía preguntar. La visita dura entre 50 minutos y una hora. Reserve ahora

Betreten Sie die Werkstatt und den Laden eines Keramik- und Skulpturenpaares Besuchen Sie die Werkstätten und Öfen, führen Sie das Drehen vor und erfahren Sie alles, was Sie schon immer über Keramik und Töpferei wissen wollten, aber noch nie zu fragen wagten. Die Besichtigung dauert zwischen 50 Minuten und etwa einer Stunde. Buchen Sie

