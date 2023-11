Le petit théâtre de Noël 10 Rue de la Mairie Dangeau, 9 décembre 2023, Dangeau.

Dangeau,Eure-et-Loir

C’est déjà Noël à la bibliothèque de Dangeau. Lecture et kamishibai. Pour les petits et les grands. Venez partager une boisson chaude et du chocolat après la lecture.. Familles

2023-12-09

10 Rue de la Mairie

Dangeau 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



It’s already Christmas at the Dangeau library. Reading and kamishibai. For young and old. Come and share a hot drink and chocolate after the reading.

Ya es Navidad en la biblioteca de Dangeau. Lectura y kamishibai. Para grandes y pequeños. Ven a compartir una bebida caliente y chocolate después de la lectura.

In der Bibliothek von Dangeau ist schon Weihnachten. Lesung und Kamishibai. Für kleine und große Kinder. Teilen Sie nach der Lesung ein heißes Getränk und Schokolade.

