Concert piano et violon
10 Rue de la Mairie
Colonzelle

Drôme Concert piano et violon 10 Rue de la Mairie Colonzelle, 16 décembre 2023, Colonzelle. Colonzelle,Drôme Duo sonates de Robert Schumann : Rebecca Caillot piano et Philippe Bride Violon.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

10 Rue de la Mairie Le Petit Palais de Chaillot

Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Duo sonatas by Robert Schumann: Rebecca Caillot piano and Philippe Bride violin
Dúo de sonatas de Robert Schumann: Rebecca Caillot piano y Philippe Bride violín
Duo Sonaten von Robert Schumann: Rebecca Caillot Klavier und Philippe Bride Violine

